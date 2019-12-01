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Трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси – дороже, чем в Украине

Воскресенье, 1 декабря 2019, 13:39
 

1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом ЭП сообщил один из участников рынка.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - заявил собеседник.

При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России. В частности, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт.

При этом общий импорт э/э в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.

По данным ЭП, в пятницу на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ была принята правка к законопроекту 2233, которой предлагается запретить импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Ее рассмотрение в сессионном зале планируется на следующей неделе.

На рынке "на сутки вперед" на 1 декабря зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 860,42 гривни за мегаватт-час.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 ноября - 898,40 гривни за мегаватт-час.

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Экономическая правда

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электроэнергия Россия Беларусь

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