Двусторонние переговоры с РФ по газу были предложены ЕС – источники в правительстве

Раунд переговоров с "Газпромом", который прохолодив без посредничества ЕС, был предложен представителями Еврокомиссии для разблокирования переговорного процесса.

Об корреспонденту "Европейской правды" рассказали два высокопоставленных собеседника в правительстве.

"Трехсторонние переговоры до сих пор были осложнены тем, что у каждой из сторон есть своя позиция. Поэтому представители ЕК предложили нам провести раунд переговоров с РФ для разблокирования переговорного процесса", - рассказал один из собеседников.

В частности, среди прочих такое предложение озвучил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, двусторонние переговоры позволили разблокировать несколько проблемных вопросов: Россия отказалась от нулевого варианта в газовом долга и начала разговаривать о возможности долгосрочного контракта, пусть и на меньший срок, чем на 10 лет.

"Хочу подчеркнуть, что мы не имели никаких отдельных двусторонних газовых переговоров с РФ. Мы имеем лишь трехсторонние переговоры, в рамках которых мы и провели этот раунд", - отметил другой собеседник в правительстве.

По его словам, следующий раунд состоится в следующий вторник или четверг однако не известно будут разговоры двусторонними, или при участии ЕС.

"Наша цель – достичь принципиального соглашения до 9 декабря, что оставить его в экономической плоскости, и не переводить в политическую", - отметил собеседник в правительстве.

Как известно, 9 декабря в Париже запланирована встреча лидеров Украины, Франции, германии и России в нормандском формате.