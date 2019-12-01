Бюджет получит более 100 миллионов от продажи трех гособъектов
Государство получит 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По данным Фонда госимущества, крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.
Кроме того, за 3,5 млн гривен продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тысяч гривен и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.
А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.
"Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества", - говорится в сообщении.
Напомним:
В случае продажи 415 переданных на приватизацию государственных предприятий бюджет может получить до 6 миллиардов гривен.
Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий.
Экономическая правда
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