У держвласності має залишитись лише 766 підприємств - Мінекономіки

Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.

Про це він сказав під час засідання у Фонді держмайна.

За його словами, у першому півріччі держпідприємства уже показали 8,3 млрд грн збитків.

"Приватизація має відбуватися і швидко. Наступного року плануємо продати щонайменше п‘ять великих підприємств і 300 малих. Запропонуємо зміни до законодавства, щоб аграрні ДП продавати за полегшеною процедурою, оскільки там є земля", - підкреслив Кухта.

Зараз, за даними МЕРТ, у держвласності перебуває 3643 об‘єкта. З них 2300 - більш-менш живі, а решту, за оцінками Фонду держмайна, треба визнати банкрутами.