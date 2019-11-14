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У держвласності має залишитись лише 766 підприємств - Мінекономіки

Четвер, 14 листопада 2019, 15:59

Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.

Про це він сказав під час засідання у Фонді держмайна.

За його словами, у першому півріччі держпідприємства уже показали 8,3 млрд грн збитків.

 

"Приватизація має відбуватися і швидко. Наступного року плануємо продати щонайменше п‘ять великих підприємств і 300 малих. Запропонуємо зміни до законодавства, щоб аграрні ДП продавати за полегшеною процедурою, оскільки там є земля", - підкреслив Кухта.

Зараз, за даними МЕРТ, у держвласності перебуває 3643 об‘єкта. З них 2300 - більш-менш живі, а решту, за оцінками Фонду держмайна, треба визнати банкрутами.

Нагадаємо, 28 жовтня, президент Зеленський підписав указ про передачу Фонду державного майна, для подальшої приватизації, справи перших п'яти підприємств - готелю "Дніпро", ДП "Чайка", "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".

Галина Калачова, ЕП

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Мінекономіки приватизація

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