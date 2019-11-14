У держвласності має залишитись лише 766 підприємств - Мінекономіки
Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.
Про це він сказав під час засідання у Фонді держмайна.
За його словами, у першому півріччі держпідприємства уже показали 8,3 млрд грн збитків.
"Приватизація має відбуватися і швидко. Наступного року плануємо продати щонайменше п‘ять великих підприємств і 300 малих. Запропонуємо зміни до законодавства, щоб аграрні ДП продавати за полегшеною процедурою, оскільки там є земля", - підкреслив Кухта.
Зараз, за даними МЕРТ, у держвласності перебуває 3643 об‘єкта. З них 2300 - більш-менш живі, а решту, за оцінками Фонду держмайна, треба визнати банкрутами.
Нагадаємо, 28 жовтня, президент Зеленський підписав указ про передачу Фонду державного майна, для подальшої приватизації, справи перших п'яти підприємств - готелю "Дніпро", ДП "Чайка", "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".
Галина Калачова, ЕП
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua