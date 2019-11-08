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Зеленский предложил основателю Alibaba открыть исследовательский центр в Украине

Пятница, 8 ноября 2019, 20:40
 

Президент Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть офис исследования и разработки в Украине для усиления работы компании в европейском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече Зеленский рассказал об "амбициозной цели полностью перезагрузить Украину", чтобы в стране появлялись такие люди, как Ма.

Зеленский считает, что Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в том числе для Alibaba.

Президент рассказал Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул важность цифровых технологий в трансформации страны. Он сообщил, что заинтересован в совместных образовательных проектов в сфере информационных технологий.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.

Напоминаем:

Ма считает, что Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство.

Кроме того, он заявил, что давно увлечен Украиной и видит в ней большой потенциал для развития.

Экономическая правда

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Зеленский Китай

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