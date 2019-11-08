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Основатель Alibaba Джек Ма заявил о большом потенциале для развития Украины

Пятница, 8 ноября 2019, 12:37

Основатель Alibaba Group Джек Ма на Киевском международном экономическом форуме заявил, что давно увлечен Украиной и видит в ней большой потенциал для развития.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такая замечательная комбинация, как эта, не может не работать", - сказал он.

Джек Ма среди достоинств Украины, в частности, выделил плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин и богатую историю.

По его словам, в мире немного стран, где президенту чуть больше 40, премьеру 30 с чем-то, а отдельным министрам - 28, и это позитивно.

Он добавил, что будет приглашать своих бизнес-партнеров посетить Украину.

По его мнению, украинско-китайские отношения должны активно развиваться.

Ма также призвал исправить ситуацию, когда товары по AliExpress идут в Украину четыре-семь дней "как в прошлом столетии".

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Украина

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