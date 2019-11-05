Roshen планирует открывать по 10 магазинов в год

Кондитерская корпорация Roshen планирует ежегодно открывать по фирменному магазину в городах присутствия.



Об этом сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский на встрече с журналистами.

"Каждый год мы в каждом городе будем добавлять минимум по одному магазину. Это направление окупаемо. Мы расширяемся во всех городах, в этом году зашли в Запорожье", - заявил Москалевский.

Он уточнил, что сейчас фирменная розница корпорации насчитывает 69 магазинов и присутствует в 10 городах, в частности во Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Киеве, Ирпене, Борисполе, Броварах.

Кроме того, президент корпорации заметил, что в настоящее время Roshen задумывается о развитии сети кофеен.

"В Киеве высокая конкуренция с точки зрения кафе. Мы сейчас в поиске человека, который этим займется. У нас есть магазины, и мы хотели бы таким образом поднять общую выручку с точки", - сказал Москалевский, добавив, что пока не знает, получит ли развитие проект кофеен.

Президент Roshen указал, что 30-40% от прибыли направляется на инвестиции в производство, еще 10% - на социальные проекты.

"Бориспольская фабрика наращивает мощности. Там сейчас работает три линии, четвертая в монтаже. Наша цель - полностью загрузить предприятие. Мы ожидаем, что фабрика будет выпускать 6-7 тыс. тонн бисквитных изделий в месяц, сейчас она приближается к 1 тыс. тонн", - сказал президент корпорации.



Напоминаем:



В октября суд обязал "Бисквитный комплекс "Рошен" доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.

В июле стало известно, что кондитерская корпорация Roshen запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.

Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Roshen контролируется экс-президентом Петром Порошенко.

Экономическая правда