Roshen обязали доплатить 23 миллиона за строительство завода
Суд обязал "Бисквитный комплекс "Рошен" доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киевской области.
Суд признал, что паевой взнос составляет 10% от сметы строительства комплекса, который составил 667,31 млн грн.
"Бисквитный комплекс "Рошен" заплатил только 30 млн.
Суд обязал компанию выплатить 23,19 млн грн, поскольку из долга вычислили стоимость прокладки в комплекс инженерных сооружений и коммуникаций.
Напоминаем:
В июле стало известно, что кондитерская корпорация Roshen запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.
Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.
Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.
Roshen контролируется экс-президентом Петром Порошенко.
Экономическая правда
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