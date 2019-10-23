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Roshen обязали доплатить 23 миллиона за строительство завода

Среда, 23 октября 2019, 09:20
 

Суд обязал "Бисквитный комплекс "Рошен" доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киевской области.

Суд признал, что паевой взнос составляет 10% от сметы строительства комплекса, который составил 667,31 млн грн. 

"Бисквитный комплекс "Рошен" заплатил только 30 млн.

Суд обязал компанию выплатить 23,19 млн грн, поскольку из долга вычислили стоимость прокладки в комплекс инженерных сооружений и коммуникаций.

Напоминаем:

В июле стало известно, что кондитерская корпорация Roshen запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.

Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Roshen контролируется экс-президентом Петром Порошенко.

Экономическая правда

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Roshen

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Экономическая правда
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