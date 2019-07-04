Roshen запустила новую фабрику
Кондитерская корпорация Roshen, которая контролируется бывшим президентом и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.
Об этом свидетельствует инофрмация на упаковке продукции Roshen, которая продается в фирменной сети, пишет LIGA.net.
На упаковке указано, что продукция произведена бисквитным комплексом Roshen, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя.
"Официально о запуске фабрики в Roshen не объявляли", - говорится в сообщении.
На запрос издания в Roshen ответили, что сейчас предприятие на этапе запуска производства, первая партия товара из новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.
"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1100 человек", - заявили в компании.
Отмечается, что на бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печенья в час и линия, на которой производят печенье "Эсмеральда" с новым вкусом и печенье Karolina.
Выход фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.
В пресс-службе корпорации заявили, что продукция из Бориспольского бисквитного комплекса будут поставляться во все страны, где присутствует Roshen.
Напомним:
Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.
Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.
Корпорация Roshen планировала запустить новую кондитерскую фабрику по производству крекеров и печенья в Бориспольском районе возле Киева осенью 2018 года, но запуск был отложен.
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