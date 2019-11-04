В Минцифры спрогнозировали, когда украинцам ждать 5G

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест ожидает, что связь нового поколения появится в Украине в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи", - отметил Шелест.

По его словам, ожидается, что мобильные операторы внедрят 5G в Украине через три года.

Напомним:

Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson прогнозирует, что 5G в Украине не запустят до 2024 года.

Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G провели открытое тестирование скорости мобильного интернета пятого поколения в Киеве.

17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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