Все разделы
Укр / Рус

В Киеве протестовали демо-сегмент 5G со скоростью 25,6 Гбит/с

Четверг, 23 мая 2019, 15:19
 

Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G провели открытое тестирование скорости мобильного интернета пятого поколения.

Об этом говорится в сообщении lifecell.

Тестирование проведено 23 мая в рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве.

Была достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц.

В течение мероприятия была продемонстрирована работа демо-сети с использованием технологий Beamforming и Beamtracking, MIMO Massive и Multi-User (многопользовательская).

Все посетители мероприятия 5G Demo Test на SUBF 2019 получили возможность ощутить преимущества высокой пропускной способности и низкой задержки мобильной связи пятого поколения в трех демо-зонах: тактильной дистанционной робототехнической хирургии, мгновенной конференц-связи и зоны интерактивных игр с технологией эффекта погружения.

Недавно в США, Южной Корее и Швейцарии были запущены первые коммерческие сети 5G на оборудовании Ericsson, отметил представитель компании.

Напомним, 17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Читайте также: "Тестовый" 5G в Украине: когда, за чей счет и кому это нужно

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

5G

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Тестовый" 5G в Украине: когда, за чей счет и кому это надо 6 мая 2019, 10:30
Лицензии на 5G в Украине будут выставлены на продажу в 2020 году — Омелян 3 мая 2019, 16:55
Собственники lifecell о заработке в Украине: не то что хлеб не кушаем, даже водички попить не можем 16 апреля 2019, 09:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!