В Киеве протестовали демо-сегмент 5G со скоростью 25,6 Гбит/с

Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G провели открытое тестирование скорости мобильного интернета пятого поколения.

Об этом говорится в сообщении lifecell.

Тестирование проведено 23 мая в рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве.

Была достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц.

В течение мероприятия была продемонстрирована работа демо-сети с использованием технологий Beamforming и Beamtracking, MIMO Massive и Multi-User (многопользовательская).

Все посетители мероприятия 5G Demo Test на SUBF 2019 получили возможность ощутить преимущества высокой пропускной способности и низкой задержки мобильной связи пятого поколения в трех демо-зонах: тактильной дистанционной робототехнической хирургии, мгновенной конференц-связи и зоны интерактивных игр с технологией эффекта погружения.

Недавно в США, Южной Корее и Швейцарии были запущены первые коммерческие сети 5G на оборудовании Ericsson, отметил представитель компании.

Напомним, 17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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Экономическая правда