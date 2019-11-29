Зеленский подписал еще один закон об операторе ГТС

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности газотранспортной системы.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Изменения предусматривают передачу прав и обязанностей по договорам, заключенным Укртрансгазом, к новому оператору ГТС.

14 ноября законопроект №2249 был принят Верховной Радой за основу и в целом.

Документ упрощает запуск нового оператора газотранспортной системы. Кроме того, ГТС получает право заключать договоры без процедур закупок с Укртрансгазом.

Как указывается, такая мера будет временной (в течение полугода), и она необходима для непрерывного предоставления услуг по транспортировке газа.

Напомним:

31 октября Верховная Рада приняла закон №2239-1 об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Такие изменения требуются для подписания нового договора о транзите газа с РФ по европейским правилам.

15 ноября Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза".

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры отделения от "Нафтогаза" газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.



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Экономическая правда