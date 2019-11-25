Процесс отделения ГТС завершится до 26 декабря — министр

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры отделения от "Нафтогаза" газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы.

"В пятницу (22 ноября - ред.) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - подчеркнул он.

Напомним:

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Экономическая правда