Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,01 - 24,03 гривни;

Евро - 26,39 - 26,42 гривни;

Напоминаем:

27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.

Экономическая правда