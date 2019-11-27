Комитет по вопросам финансов порекомендовал принять в целом законопроект об отделении ГТС

Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики на заседании 26 ноября рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, направленный на отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Глава комитета Даниил Гетманцев напомнил присутствующим, что Комитет даже первую редакцию законопроекта рекомендовал поддержать за основу и в целом.

"Законопроект №2359-1 приводит в соответствие нормы Налогового кодекса и позволяет быстро и без налоговых преград завершить процесс "анбандлинга". При этом законопроект максимально защищает от злоупотреблений налоговыми особенностями процесса отделения", - отметил в докладе первый заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.

К законопроекту были представлены две поправки, которые учтены по существу, а также предложения народных депутатов из фракции политической партии ВО "Батькивщина", которая настаивала на доработке законопроекта ко второму чтению.

Напомним:

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от "Нафтогаза".

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры отделения от "Нафтогаза" газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.



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Экономическая правда