Комитет по вопросам финансов порекомендовал принять в целом законопроект об отделении ГТС
Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики на заседании 26 ноября рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, направленный на отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Глава комитета Даниил Гетманцев напомнил присутствующим, что Комитет даже первую редакцию законопроекта рекомендовал поддержать за основу и в целом.
"Законопроект №2359-1 приводит в соответствие нормы Налогового кодекса и позволяет быстро и без налоговых преград завершить процесс "анбандлинга". При этом законопроект максимально защищает от злоупотреблений налоговыми особенностями процесса отделения", - отметил в докладе первый заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.
К законопроекту были представлены две поправки, которые учтены по существу, а также предложения народных депутатов из фракции политической партии ВО "Батькивщина", которая настаивала на доработке законопроекта ко второму чтению.
Напомним:
18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от "Нафтогаза".
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры отделения от "Нафтогаза" газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.
Читайте также: Отделение ГТС от "Нафтогаза": зачем это делать и как это поможет в войне с "Газпромом"
На пороге газовой войны: что будет, если не удастся подписать транзит с "Газпромом"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua