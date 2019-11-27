Крюковский завод предложил МИУ cвои поезда вместо Hyundai

Руководство Крюковского вагоностроительного завода призывает Министерство инфраструктуры рассмотреть вопрос закупки 10 новых скоростных электропоездов, в качестве альтернативы корейской компании Hyundai, переговоры с которой в МИУ состоялись на прошлой неделе.

Об этом сообщает ЦТС с ссылкой на комментарий главы правления КВСЗ Максима Крамаренко.

По словам топ-менеджера, несмотря на ранние обращения со стороны предприятия к министру инфраструктуры и президенту, пока между ними не состоялось серьезного общения по сотрудничеству.

"Министр инфраструктуры провел встречу с представителями компании Hyundai и обсудил с ними вопрос модернизации подвижного состава в Украине. Логично было бы предположить, что на следующий день министр встретится с представителями другой компании - КВСЗ, чьи скоростные поезда уже более 5 лет по самым сложным с точки зрения инфраструктуры маршрутам успешно перевозят пассажиров по Украине…

К сожалению, серьезного разговора о перспективах работы с отечественным производителем в Министерстве инфраструктуры пока не вели", - сказал руководитель КВСЗ.

"На Крюковском вагоностроительном заводе уже существует полностью налаженное производство и организовано сервисное обслуживание скоростных межрегиональных двухсистемных поездов.

С той только разницей, что это украинские поезда "Тарпаны" - продукт украинских конструкторов, продукция с высокой добавочной стоимостью… Причем, в производстве отечественных современных поездов принимают участие около 180 украинских предприятий", - добавил Крамаренко.

В целом он резюмировал, что КВСЗ готов изготовить 10 скоростных поездов, которые планирует закупить МИУ.



Напомним, 21 ноября Министерство инфраструктуры провело встручу с компанией Hyundai Rotem по поводу развитию и модернизации подвижного состава "Укрзализныци".



Как отмечали в Укрзализныце, госкомпания планирует вдвое (на 10 поездов) увеличить количество скоростных поездов класса Интерсити+.

В настоящее время "Укрзализныця" имеет на балансе 10 скоростных межрегиональных электропоездов компании Hyundai Rotem (Южная Корея), два скоростных межрегиональных электропоезда производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", два двухэтажных электропоезда компании Skoda Vagonka, 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч производства Крюковского вагоностроительного завода.