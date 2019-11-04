УЗ планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+

Укрзализныця планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов класса Интерсити+.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал Кравцов.

По его словам, УЗ установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов.

Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - отметил глава правления УЗ.

В настоящее время "Укрзализныця" имеет на балансе 10 скоростных межрегиональных электропоездов компании Hyundai Rotem (Южная Корея), два скоростных межрегиональных электропоезда производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", два двухэтажных электропоезда компании Skoda Vagonka, 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч производства Крюковского вагоностроительного завода.

Экономическая правда