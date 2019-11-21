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Мининфраструктуры планирует продолжить сотрудничество с Hyundai

Четверг, 21 ноября 2019, 11:13

Министерство инфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с компанией Hyundai Rotem по развитию и модернизации подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation.

Хочу отметить, что программой деятельности Кабинета министров, а также программой обновления подвижного состава "Укрзализныци" на период до 2021 года предусмотрено обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также приобретение 10 единиц межрегиональных электропоездов двойного питания ", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с представителями компании Hyundai.

По словам министра, главные приоритеты в сотрудничестве: локализация производства и обслуживания железнодорожного подвижного состава в стране, внедрение современных технологических комплексных решений по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Как сообщалось, парк скоростного подвижного состава "Укрзализныци" насчитывает десять электропоездов производства Hyundai Rotem, два электропоезда модели Экр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), два двухэтажных электропоезда чешского производства Skoda, а также два поезда в составе из пяти пассажирских вагонов на локомотивной тяге производства КВСЗ.

Экономическая правда

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Криклий Мининфраструктуры

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