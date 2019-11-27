Все разделы
Укр / Рус

Доллар стоит уже меньше 24 гривень

Среда, 27 ноября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,43 (на 26 ноября - 26,47 гривни).

Напоминаем:

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 26 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки 26 ноября 2019, 12:06
Официальный курс: гривня продолжает укрепляться 26 ноября 2019, 09:00
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро 25 ноября 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!