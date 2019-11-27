Доллар стоит уже меньше 24 гривень
Среда, 27 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,43 (на 26 ноября - 26,47 гривни).
Напоминаем:
26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.
26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.
Экономическая правда
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