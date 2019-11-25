Курс валют на 25 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,04 - 24,06 гривни;

Евро - 26,50 - 26,52 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,01 - 24,25 гривни. Евро покупают по 26,40 гривни, продают по 26,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,12 - 24,30 гривни, евро - 26,59 - 26,71 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда