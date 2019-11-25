Курс валют на 25 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,04 - 24,06 гривни;
Евро - 26,50 - 26,52 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,01 - 24,25 гривни. Евро покупают по 26,40 гривни, продают по 26,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,12 - 24,30 гривни, евро - 26,59 - 26,71 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.
22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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