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Гривня на межбанке уверенно укрепилась

Понедельник, 25 ноября 2019, 17:21

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,02 - 24,03 гривни;

Евро - 26,47 - 26,48 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Экономическая правда

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