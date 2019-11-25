Гривня на межбанке уверенно укрепилась

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,02 - 24,03 гривни;

Евро - 26,47 - 26,48 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Экономическая правда