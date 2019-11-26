Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 26 ноября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 24,05 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,47 (на 25 ноября - 26,72 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 25 ноября на уровне 24,16 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро 25 ноября 2019, 09:00
Гривня на межбанке удерживает позиции 21 ноября 2019, 17:17
Гривня на межбанке удерживает позиции 20 ноября 2019, 17:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!