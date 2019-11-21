Завод Коломойского выкупил аренду парковки перед главным офисом Приватбанка

Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского на аукционе купил право на годичную эксплуатацию парковки возле главного офиса Приватбанка в Днепре.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Отмечается, что стартовая цена (парковка на 144 машины) составила 86 400 гривен, завод выиграл торги с суммой 1,005 млн грн.

На лот претендовали Приватбанк (его максимальное предложение - 1 млн грн), профсоюз сотрудников главного офиса Приватбанка (251 тыс грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс грн) и связанный с Коломойским "Днепроазот" (1,003 млн грн).

Напомним, в августе Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Но 20 сентября сотрудники Никопольского завода ферросплавов организовали пикет возле здания главного офиса Приватбанка в Днепре с протестом против мирового соглашения НЗФ с Нацбанком.

В НБУ тогда заявили, что протест под главным офисом Приватбанка, который не является стороной мирового соглашения, является провокацией и попыткой давления на банк.

Позже НЗФ заключил еще одно мировое соглашение с Нацбанком.

В Приватбанке заявили, что покупка права на эксплуатацию парковки возле главного офиса банка в Днепре направлена ​​на дестабилизацию работы банка, передает "Интерфакс-Украина".

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны", - заявили в пресс-службе финучреждения.

Экономическая правда