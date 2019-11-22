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Украинские эко-очки из кофе собрали 11 тысяч долларов за сутки

Пятница, 22 ноября 2019, 13:05

Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки на краудфандинговой платформе Kickstarter

Об этом сообщает Vector.

Ochis Coffee запустил киевлянин Макс Гавриленко. Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок. Также в составе используют натуральный клей на базе соевого масла.

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа. 

Очки из кофе разлагаются в 100 раз быстрее, чем пластиковые.

Это не первая кампания Ochis Coffee на Kickstarter. В прошлом году солнечные очки бренда собрали более 13 тысяч долларов.

Напомним:

В октябре украинский стартап Greenbin.app попал в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и получил 45 000 евро инвестиций

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