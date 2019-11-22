Украинские эко-очки из кофе собрали 11 тысяч долларов за сутки

Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки на краудфандинговой платформе Kickstarter

Об этом сообщает Vector.

Ochis Coffee запустил киевлянин Макс Гавриленко. Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок. Также в составе используют натуральный клей на базе соевого масла.

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа.

Очки из кофе разлагаются в 100 раз быстрее, чем пластиковые.

Это не первая кампания Ochis Coffee на Kickstarter. В прошлом году солнечные очки бренда собрали более 13 тысяч долларов.

Напомним:

В октябре украинский стартап Greenbin.app попал в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и получил 45 000 евро инвестиций

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