Как старые шины превратить в ресурс: История украинского стартапа EcoTyre, который Украине не нужен

Основатели украинского стартапа EcoTyre изобрели уникальный безотходный метод переработки автомобильных шин. ЭП узнала как он работает и почему в Украине шины почти не перерабатываются.

В Украине каждый год появляется 180 тыс тонн отработанных автомобильных покрышек. Из них перерабатываются 10%, остальные идут на захоронение. ЕС ежегодно генерирует 3,19 млн тонн покрышек, 91% из них перерабатывают. Материал используют повторно или вырабатывают из него энергию.

С 2008 года в ЕС действует директива, которая возлагает на производителей автопокрышек ответственность за их переработку. Компании, которые перерабатывают шины, финансируются за счет дополнительного налога. За каждую переработанную шину такие фирмы получают в среднем 1,4 евро.

"Идея директивы ЕС гласит: если вы продали одну шину на территории ЕС, вы обязаны одну шину переработать. Соответственно, есть статистика продаж.

Производители с 2008 года формируют общий бюджет, который компенсирует работу переработчиков. В Украине такой поддержки переработчиков нет", — объясняет финансовый директор стартапа EcoTyre Тарас Товстопят.

Сколько миллионов тонн использованных шин появляется в странах и структура их переработки. Красным отмечена доля шин, которые накапливаются или подвергаются захоронению Исследование "Глобальный срез по управлению шинами с истекшим сроком эксплуатации"

Он вместе со своим отцом Юрием Товстопятом и еще несколькими единомышленниками разработали уникальный по технологии и концепции способ переработки автомобильных покрышек. Для продвижения своих инноваций компаньоны создали стартап EcoTyre.

В сентябре 2019 года в Ивано-Франковске стартап выиграл билет на суперфинал крупнейшего в мире конкурса "зеленых" технологий ClimateLaunchpad в Амстердаме, а в октябре победил на одесском конкурсе стартапов и получил 10 тыс дол от венчурного инвестфонда ICU Ventures.

ЭП связалась с Тарасом Товстопятом и директором по развитию бизнеса Назаром Халавком, чтобы узнать, в чем уникальность стартапа, как работает их технология, сколько стоит перерабатывающая установка, как долго она окупается, и почему юридическое лицо EcoTyre зарегистрировал в Германии.

Loading...

В чем уникальность

Основы проекта заложил отец Товстопята более десяти лет назад. Он разрабатывал решения для переработки шин. В 2018 году Тарас и Назар решили развить эти наработки и сделать линию по переработке мобильной.

"Нашу линию, в отличие от существующих решений, вы можете погрузить на два-три трака и перевести в любую точку", — рассказывает Тарас.

Схема линии по переработке шин EcoTyre EcoTyre

Мобильность линии — существенное новшество, однако главная инновация стартапа заключается в технологии отделения металлического каркаса шины от резины.

Финансовый директор EcoTyre Тарас Товстопят Facebook

Существующие установки "перемалывают" шины целиком и потом электрическими магнитами разделяют металл, текстиль и резину.

В результате линия выпускает резину с металлическими вкраплениями. Из-за этого она непригодна для повторного производства шины.

Технология украинцев сначала разделяет шины на металл и резину, а дальше их дробит. При этом сохраняются свойства и металла, и резины.

Как это работает

Отработанная покрышка попадает на линию и проходит через несколько датчиков. Они определяют количество металла и резины, ее слои.

После этого покрышка разрезается на три части: две боковины и протектор.

Затем протектор, где сосредоточена большая часть металла, помещается в индуктор. Индуктор работает по принципу микроволновки: нагревает металл внутри резины, не повреждая и не перегревая резину.

Под воздействием электромагнитных волн металл нагревается до такой степени, что резина вокруг металла начинает тлеть. После этого металл легко отделяется от резины. Затем протектор попадает в аппарат по отделению, который вытаскивает из резины 100% металла.

Извлечение металлического каркаса из покрышки по технологии EcoTyre

Извлеченный металл с помощью ультразвука очищается от тлеющих остатков резины. При нагревании также образуется газ, который можно использовать для отопления или охлаждения системы переработки.

"В покрышке находится сверхпрочная дорогая сталь, которая имеет высокую ликвидность. Ее можно использовать или продавать", — объясняет Халавка.

Протектор после индуктора EcoTyre EcoTyre

Затем резина попадает в шредеры, а потом в центрифугу, где отделяется от текстиля. На финальной стадии линия производит резиновую крошку диаметром одна тысячная миллиметра. Она пригодна для выпуска шин. На конвейере применяются существующие на рынке шредеры и центрифуги.

Мощность конвейера

Тестовая установка будет перерабатывать шины от легковых автомобилей, потому что для грузовых шин необходим индуктор большего размера. Это может значительно повысить стоимость установки.

Мощность одного индуктора составляет около 600 кг в час. В мобильной линии предприниматели планируют установить два индуктора, которые обеспечат переработку 1-1,2 тонны шин в час, это 100-120 покрышек. На отделение металлического каркаса будет уходить 30 секунд.

В EcoTyre дают такую структуру компонентов легковых и грузовых покрышек.

Цена комплекса и окупаемость инвестиций

По словам Назара, конечная стоимость конвейера по переработке шин состоит из двух компонентов: себестоимости оборудования и маржи стартапа, которая основана на анализе ценовых предложений конкурентов.

Он говорит, что себестоимость оборудования составляет 700-800 тыс евро в зависимости от комплектации. Конечная цена продажи составит примерно 1,5 млн евро, что на 30% ниже, чем у прямых конкурентов.

Назар считает, что в странах ЕС конвейер EcoTyre сможет окупить себя примерно за год, в странах Азии — за более длительный срок. В целом период окупаемости составляет от года до четырех лет в зависимости от рынка.

В каждой стране разная стоимость металла и крошки, разные потребители переработанной продукции, разные условия госрегулирования сферы.

На каком этапе проект

Пока у EcoTyre нет линии переработки. Стартапу необходимы средства для закупки шредеров и центрифуги, которые будут расположены после индуктора. Тогда они смогут показать готовый продукт инвестору и покупателю. Процесс привлечения средств стартап еще не начинал.

"Переговоров с инвесторами еще не было. Наша стратегия привлечения инвестиций основывается на PR и повышении узнаваемости бренда. Мы участвуем в разных соревнованиях, пытаемся максимально себя показать, чтобы потом было проще общаться с инвесторами", — рассказывает Назар.

Директор по развитию бизнеса EcoTyre Назар Халавка Facebook

О компании и страхах

Основная команда EcoTyre состоит из шести человек: трое из них инженеры, еще трое — менеджмент. Все они акционеры и сооснователи проекта. Юридическое лицо стартапа зарегистрировано в Германии.

"Мы себя позиционируем как немецкий стартап. Это позволит защитить его от политических рисков.

Мы опасаемся, что могут прийти люди и потребовать поделиться результатом работы. Поэтому мы не общаемся с людьми из власти и людьми с сомнительными источниками доходов", — объясняет Назар.

Цель основателей

"Почему мы занимаемся этим проектом? Почему на нас обращают внимание и почему мы побеждаем в разных конкурсах? Потому что в сфере покрышек недавно появился тренд по созданию замкнутого цикла производства.

Фирма Michelin в 2017 году купила компанию Lehigh Technologies, которая применяет свою запатентованную технологию криогенной переработки шин.

Задача нашего проекта — сделать exit: лицензировать или продать проект большому производителю автошин типа Michelin, Pirelli, Bridgestone. Все они хотят создать замкнутый цикл производства", — резюмирует Назар.