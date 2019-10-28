Украинский еко-стартап получил 45 тысяч евро в Польше

Украинский стартап Greenbin.app попал в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и получил 45 000 евро инвестиций.



Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Команда также получила менторские услуги на 11,5 тысяч евро и рабочее место в офисе Google for Startups.

Требование от организаторов — зарегистрировать компанию в Польше, на данный момент Greenbin.app зарегистрировался в Познани.

Greenbin.app — мобильное приложение для возврата пластиковой упаковки взамен на вознаграждение. Оно доступно в раннем доступе на Android, также готовится iOS-версия.

Пользователю предлагается отсканировать QR-код на бутылке и оставить ее в ближайшей локации согласно карты приложения, а потом дождаться верификации.

После проверки, покупатели получат баллы и смогут обменять их на новые товары и услуги, например, билеты в кино. Таким образом, обычные люди смогут проинформировать производителя, что его упаковка отправилась на переработку, а не на полигон и не в лес.

Команда называет свой проект "Google Analytics для отходов". Приложение должно помочь производителям достигнуть норм по сбору и переработке пластиковой тары. К концу 2025 года в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году — 90%.

Ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничала со станцией "Україна без сміття".

Сообщается, что сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.

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