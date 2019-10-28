Украинский еко-стартап получил 45 тысяч евро в Польше
Украинский стартап Greenbin.app попал в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и получил 45 000 евро инвестиций.
Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.
Команда также получила менторские услуги на 11,5 тысяч евро и рабочее место в офисе Google for Startups.
Требование от организаторов — зарегистрировать компанию в Польше, на данный момент Greenbin.app зарегистрировался в Познани.
Greenbin.app — мобильное приложение для возврата пластиковой упаковки взамен на вознаграждение. Оно доступно в раннем доступе на Android, также готовится iOS-версия.
Пользователю предлагается отсканировать QR-код на бутылке и оставить ее в ближайшей локации согласно карты приложения, а потом дождаться верификации.
После проверки, покупатели получат баллы и смогут обменять их на новые товары и услуги, например, билеты в кино. Таким образом, обычные люди смогут проинформировать производителя, что его упаковка отправилась на переработку, а не на полигон и не в лес.
Команда называет свой проект "Google Analytics для отходов". Приложение должно помочь производителям достигнуть норм по сбору и переработке пластиковой тары. К концу 2025 года в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году — 90%.
Ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничала со станцией "Україна без сміття".
Сообщается, что сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.
Рекомендуем почитать: Как старые шины превратить в ресурс: История украинского стартапа EcoTyre, который Украине не нужен
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua