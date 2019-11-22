Курс валют: гривня немного ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 22 ноября на уровне 24,19 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,83 (на 21 ноября - 26,74 гривни).

Напомним:



21 ноября котировки гривни к доллару на закрытии и открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.



Экономическая правда