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Гривня на межбанке удерживает позиции

Четверг, 21 ноября 2019, 17:17

21 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,15 - 24,17 гривни;

Евро - 26,76 - 26,78 гривни;

Напомним:

21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 21 ноября на уровне 24,18 гривни за доллар.

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

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