Гривня на межбанке удерживает позиции
21 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,15 - 24,17 гривни;
Евро - 26,76 - 26,78 гривни;
Напомним:
21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 21 ноября на уровне 24,18 гривни за доллар.
20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua