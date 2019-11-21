Курс валют на 21 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;
Евро - 26,82 - 26,85 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,09 - 24,32 гривни. Евро покупают по 26,56 гривни, продают по 26,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,23 - 24,26 гривни, евро - 26,72 - 26,82 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 21 ноября на уровне 24,18 гривни за доллар.
20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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