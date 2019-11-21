Курс валют на 21 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;

Евро - 26,82 - 26,85 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,09 - 24,32 гривни. Евро покупают по 26,56 гривни, продают по 26,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,23 - 24,26 гривни, евро - 26,72 - 26,82 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 21 ноября на уровне 24,18 гривни за доллар.



20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.



20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда