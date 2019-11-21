Кабмин хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года (8550 гривен за тысячу кубометров - ред.).

Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую", - подчеркнул Оржель.

Он добавил, что сейчас речь идет о цене в размере 7000 гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).

Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривни за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7000 гривен даже если цены на газ будут выше.

"Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах.

И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой цене не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньшяя цена", - пояснил Оржель.

По его словам, украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.

Напомним:

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

"Нафтогаз", согласно постановлению правительства №485, для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018, и выбирает самую низкую цену.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

Год назад Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

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