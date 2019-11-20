Курс валют на 20 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,16 - 24,19 гривни;

Евро - 26,72 - 26,75 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,10 - 24,31 гривни. Евро покупают по 26,54 гривни, продают по 26,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,21 - 24,28 гривни, евро - 26,75 - 26,83 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда