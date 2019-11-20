Гривня на межбанке удерживает позиции

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,15 - 24,17 гривни;

Евро - 26,74 - 26,76 гривни;

Напомним:

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда