Гривня на межбанке удерживает позиции
20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,15 - 24,17 гривни;
Евро - 26,74 - 26,76 гривни;
Напомним:
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 24,20 гривни за доллар.
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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