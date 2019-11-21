Руководство АРМА отстранили из-за срыва отопительного сезона в 2 городах

Кабмин отстранил от исполнения обязанностей руководство Нацагентства по розыску и менеджмента активов из-за допуска срыва отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Раздел Львовской области.

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

Правительство притянуло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допуск срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей", - заявил премьер.

По его словам, в четверг утром в Новояворовск подали тепло.

"Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло.

В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали 4 порывы на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - добавил глава правительства.

В пресс-служба АРМА сообщили УП, что не знают, кого отстранили от исполнения обязанностей.

Собеседник отметила, что в АРМА "ждут подтверждения этой информации" и что руководитель АРМА Антон Янчук на месте и работает.

Отметим, что срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания "Гарант Энергия М", которая была назначена АРМА управляющим ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" заявил о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области из-за задержки отопления.

Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.

Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 — в 2015-м. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 — в 2015-м.

Из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - появились проблемы с отоплением.

"Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Экономическая правда