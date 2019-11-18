"Нафтогаз" заявляет о критической ситуации с теплом, электричеством и водой на Львовщине

"Нафтогаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

Источник: "Нафтогаз Украины" в Facebook

Дословно: "Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города".

Детали: "Нафтогаз" приглашает работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая этого года, на встречу в понедельник, 18 ноября.

В сообщении говорится, что нанятая компанией полиция охраны должна обеспечить доступ на эту встречу работников ТЭЦ - и действующих, и тех, кто недавно уволился из-за невыплаты зарплаты.

Дословно: "Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов.

Ведь люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи.

Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим".

"Первая задача - обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску".

Что было ранее: 13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области из-за задержки отопления.

Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

Предыстория:

НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.

Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 — в 2015-м. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 — в 2015-м.

Из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - появились проблемы с отоплением.

"Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).