Минюст уже потратил 24 миллиона долларов на адвокатов по делам Коломойского

С 2015 года, Министерство юстиции потратило на юридические услуги против группы Приват 23,14 миллиона долларов, услуги некоторых привлеченных британских адвокатов стоят от 1000 долларов в час.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на Прозорро.

Министерство юстиции 13 ноября заключило соглашение международной юридической фирмой "Latham & Watkins (London) Llp" (Великобритания) о дополнительных юридических услугах на 593 тыс дол.Об этом сообщается в системе "Прозорро".

В этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольм (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited ", связанных с группой "Приват".

Сумма исковых требований составляет около 5 млрд дол. Первый раунд устных слушаний состоялся в этом апреле, а второй - в этом октябре. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Стоимость договора покрывает дополнительные затраты на подготовку и представление по результатам двух раундов слушаний самой фирмой, местным юридическим советником и технические расходы.

Всего с 2015 Минюст заключил сделок по этому делу с "Latham & Watkins (London) Llp" на сумму 21,39 млн дол.

Также юруслуги по этому делу оказывала другая фирма "Hogan Lovells" (Великобритания), с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на 2,75 млн.Таким образом, всего на юруслуги обоим подрядчикам отписали 24,14 млн дол.

Как и в июльской сделке, самыми дорогими являются услуги партнеров "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клэйпула - 1085 дол в час.

Юридические услуги исполнителя обойдутся в 350 тыс дол. Остальные 243 тыс дол пойдет местному юридическому советнику - киевскому ООО "Юридическая фирма Саенко Харенко" Михаила Харенко, Игоря Сухомудренка и Владимира Саенко. Последний имеет ставку 500 дол в час.



Напомним:



Национальный банк за 2017 - 9 месяцев 2019 потратил почти 800 миллионов гривень на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 миллионов гривень на судебные сборы.



Экономическая правда