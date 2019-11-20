Нацбанк с 2017 года потратил на судебные процессы почти 1 миллиард

Всего Национальным банком за 2017 - 9 месяцев 2019 потрачено почти 800 миллионов гривень на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 миллионов гривень на судебные сборы.

Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщает Finclub.

"По статье "правовая помощь и юридические услуги" в 2018 году выделенный бюджет было использовано на 83%, за 9 месяцев 2019 на 20%", - заявил глава совета Нацбанка.

Данилишин возмущается, что в структуре НБУ более 80 сотрудников юридического департамента, однако тратятся значительные средства на закупку юридических услуг.

Сообщается, что таким образом глава совета НБУ отреагировал на сообщение главы НБУ Якова Смолия, в котором указывается на систематические попытки разными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возвращения долгов владельцами обанкротившихся банков.

Во время встречи также обсуждалась тема судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.



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