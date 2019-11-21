Курс валют: гривня немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 21 ноября на уровне 24,18 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,74 (на 20 ноября - 26,81 гривни).

Напомним:

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,17 гривни за доллар.

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда