Рынок земли: что изменится в законопроекте ко второму чтению?

Законопроект об обороте земель ко второму чтению будет доработан - в частности, будут внесены правки, согласно которым иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

Что еще изменится в законопроекте об обороте земель, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Отмечается, что о вынесении на всеукраинский референдум вопроса о праве иностранцев и иностранных компаний покупать украинскую землю президент Владимир Зеленский заявил еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении.

"Понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для людей. Поэтому принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", - подчеркнул президент.

Для того, чтобы волеизъявление состоялось, Верховная Рада разработает и примет отдельный закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

Кроме этого, ко второму чтению законопроект урегулирует перечень тех, кто может приобретать право собственности на землю. Это будут граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязательством отчуждить участок в течение года.

Законопроектом будет предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Он сможет приобрести землю без проведения торгов по цене, равной нормативной денежной оценке. При этом разрешается выплатить сумму в течение 5 лет.

"Это фактически является защитой тех сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, которые сейчас арендуют сельскохозяйственную землю, первоочередное право возможности выкупа, если владелец пая захотел продать его. Именно для того, чтобы на ней и работать", - отметил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, желающие приобрести землю будут проходить тщательную проверку. Отдельные ограничения будут касаться россиян.

"В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг собственников земли. Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или роскомпания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют", - сказал он.

Что касается фермеров, то они, как и остальные покупатели, не смогут приобрести более 210 тыс га в одни руки. Согласно закону, в собственности гражданина или юридического лица Украины (с учетом связанных лиц) может быть не более 35% земель ОТГ, 8% - области и 0,5% в пределах государства.

В правительстве уверяют, что ко второму чтению ограничения на покупку земли будут усилены, а мелкие фермеры получат финансовую поддержку от государства.

Чтобы фермеры могли купить землю, Кабмин предусмотрел в бюджете на 2020 год около 4 миллиардов гривен на льготные кредиты для фермеров. Это в 25 раз больше, чем в этом году.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, сельхозпроизводители смогут взять кредит под 3-5% годовых. Чтобы деньги шли именно мелким хозяйствам, Кабмин установил лимит кредита в 5 млн гривен.

Кроме того, власть предусмотрела 240 млн гривен на частичное гарантирование государством кредитов для тех фермеров, которые не имеют надлежащего залога или качественных финансовых инструментов.

По подсчетам экспертов, в случае открытия рынка земли в октябре 2020 года фермеры смогут купить около 1,8 миллиона гектаров земли на льготных условиях.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.



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Экономическая правда