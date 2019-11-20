"Газпром" почти до максимума увеличил транзит газа через Украину

Российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, после предложения "Газпрома" о продлении контракта на год, "создается впечатление, что Газпром особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020".

"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - подчеркнул Макогон.

Напомним:

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Экономическая правда