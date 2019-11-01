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Гривня на закритті міжбанку трохи просіла

П'ятниця, 1 листопада 2019, 17:21
 

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,83 - 24,87 гривні;

Євро – 27,71 - 27,75 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар

1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда

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