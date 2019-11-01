Гривня на закритті міжбанку трохи просіла
П'ятниця, 1 листопада 2019, 17:21
1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,83 - 24,87 гривні;
Євро – 27,71 - 27,75 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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