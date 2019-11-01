Гривня зміцнюється другий день поспіль
П'ятниця, 1 листопада 2019, 09:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,68 (на 31 жовтня – 27,76 гривні).
Нагадуємо:
31 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.
31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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