Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнюється другий день поспіль

П'ятниця, 1 листопада 2019, 09:00

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,68 (на 31 жовтня – 27,76 гривні).

Нагадуємо:

31 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.

31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку зміцніла 31 жовтня 2019, 17:18
Гривня знову зміцнилася 31 жовтня 2019, 09:00
Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 30 жовтня 2019, 11:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!