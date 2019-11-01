Гривня зміцнюється другий день поспіль

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 24,82 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,68 (на 31 жовтня – 27,76 гривні).

Нагадуємо:

31 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,94 - 24,97 гривні за долар.

31 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда