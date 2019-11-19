Гончарук рассказал о первоочередных задачах нового руководителя "Укравтодора"

Среди трех первоочередных задач нового главы "Укравтодора" Александра Кубракова - объявления международного тендера на достройку запорожского моста, большое строительство дорог и борьба с коррупцией.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления Кубракова.

"Господин Кубраков уже показал себя как профессионал на примере строительства 130 км трассы Запорожье-Мариуполь - за три месяца удалось сделать то, что не смогли сделать за 3 года. В парламенте Александр активно работал над улучшением законодательства, в том числе и в дорожной сфере.

Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - отметил Гончарук.

Он заявил, что достройку запорожского моста должны завершить в течение 2-3 лет.

В вопросе борьбы с коррупцией перед новым главой "Укравтодора" стоят задачи полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях и руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также - создать прозрачные процедуры закупок.

Также Кубраков должен подготовить планы восстановления дорог на 2020 год и привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО.

Напомним:

Народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кубраков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Нардеп является, в частности, автором законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.

3 октября Кабинет министров принял решение о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.

Читайте также: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет – интервью с главой "Укравтодора"

Экономическая правда