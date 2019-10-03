"Укравтодор" получил временного руководителя
Кабинет министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Как отмечается, Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.
До назначения на должность работал начальником Управления эксплуатации дорог "Укравтодора", ранее - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП "Киевский облавтодор".
Федоренко имеет профильное образование - Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.
Напомним:
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде" заявил, что руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.
После этого Новак подал заявление об отставке.
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Экономическая правда
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