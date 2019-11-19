Гривня продолжает укрепляться
Вторник, 19 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 24,14 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,70 (на 18 ноября - 26,72 гривни).
Напомним:
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,13 - 24,16 гривни за доллар.
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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