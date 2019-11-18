"Нафтогаз" сменил руководителя проблемных ТЭЦ Дубневичей

"Нафтогаз" назначил новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку - таким образом выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздел.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Иван Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей.

До сих пор Иван Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" заявил о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области из-за задержки отопления.

Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.

Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 — в 2015-м. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 — в 2015-м.

Из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - появились проблемы с отоплением.

"Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).