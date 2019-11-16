В 2020 году отремонтируют аэропорты Днепра и Измаила

Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Измаил" СЕРГЕЙ СМОЛЕНЦЕВ

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено более 1 миллиарда гривен на развитие аэропортов Днепра и Измаила.

Об этом сообщает data.ua.

На проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта Днепропетровск предусмотрено 1 млрд грн. На эти деньги планируется начать строить новую взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку и новый перрон.

В Офисе президента общий бюджет проекта оценили в 2,9 млрд грн, а сроки реализации — 1,5-2 года.

Еще 70 млн грн пойдут в качестве субвенции из госбюджета в бюджет Одесской области на проведение капитального ремонта аэропорта Измаил, который не работает с 2010 года.

Длина взлетно-посадочной полосы воздушных ворот 1800 метров позволяет им обслуживать только небольшие региональные самолеты.

В июле в Измаиле приступили к капитальному ремонту здания аэропорта. По словам народного депутата Анатолия Урбанского, представители региона и города уже ведут переговоры с иностранными компаниями-лоукостерами.

Напоминаем:

Авиационная компания "Одесса" в ближайшем будущем планирует открыть авиасообщение с районными центрами области.

Сейчас "Одесса" ведет переговоры с областными властями и представителями Мининфраструктуры об открытии для местных авиаперевозчиков Измаильского аэропорта.

Кроме того, компания намерена возрождать санитарную авиацию — доставлять при необходимости медиков в отдаленные населенные пункты региона.

Аэропорт "Измаил" существует с 1944 года. Изначально он использовался пограничниками, а потом и военными моряками.

Как гражданский аэропорт "Измаил" эксплуатировался с 1964 года. В 1970-80-ых годах предприятие отправляло рейсы на Киев (Як-40), Симферополь (Як-40), Одессу (Як-30, Ан-2), Каменец-Подольский (Ан-2), Черновцы (Ан-2), Львов (Як-40) и на Кишинев (Ан-2).

В 1988 году была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 1800 м, позволившая принимать самолеты класса Як-42 и Ан-12.

В 1993-1997 годах аэропорт не работал, но в 1997 году он получил статус международного. В 2001 году предприятие было передано в коммунальную собственность Измаила.

Городские власти выделяли средства на ремонт помещений и погашение задолженности по заработной плате. В этот период аэропорт принимал рейсы из Киева, Стамбула и Варны.

В 2006 году его вернули в собственность территориальных громад региона. Однако у области денег на содержание аэропорта не было, и спустя три года предприятие остановилось.

В 2010 году Одесский облсовет принял решение о консервации основных фондов аэропорта.