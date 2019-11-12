Криклий рассказал о планах по реконструкции аэропортов

С 2020 года в правительстве планируют начать реконструкцию аэропортов Днепр, Мукачево, Измаил, а в концессию планируют передать аэропорты Херсон, Запорожье, Черновцы.

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации планов министерства на 5 лет, передает ЦТС.

"Со следующего года начинаем реконструировать аэропорты Днепр, Мукачево, Измаил. По концессии - это аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Изучаем ситуацию по Львову", - сказал министр.

Криклий также подчеркнул, что цель правительства - повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.

Напомним:

Министерство инфраструктуры готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, международный аэропорт "Борисполь" хотят оставить государству.



Генеральный директор аэропорта Львов Татьяна Романовская высказалась против передачи аэропорта в концессию и за сохранение предприятия в государственной собственности.

