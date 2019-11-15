Все разделы
Укр / Рус

IFC утвердила кредитное соглашение с Укргазбанком на 30 миллионов евро

Пятница, 15 ноября 2019, 16:44

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, утвердила кредитное соглашение украинскому Укргазбанку, которое позволит ему получить долю акций банка.

Соответствующее решение IFC приняла 11 ноября, говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках соглашения IFC предоставит Укргазбанка кредит на 30 миллионов евро сроком на 5 лет. Погасить кредит можно будет за счет передачи акций Укргазбанка. Общая доля акций, которую может получить Всемирный банк, составит 20%.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

Читайте также: Что будет с госбанками. Новая стратегия Кабмина

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укргазбанк банк IFC

powered by lun.ua
Материалы по теме
С начала года Укргазбанк заработал более полумиллиарда гривен прибыли 14 ноября 2019, 20:24
Всемирный банк приобретет часть Укргазбанка в ближайшее время - НБУ 8 ноября 2019, 14:57
Соглашение о вхождении IFC в капитал Укргазбанка ожидается до конца года - Минфин 17 октября 2019, 13:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!