IFC утвердила кредитное соглашение с Укргазбанком на 30 миллионов евро
Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, утвердила кредитное соглашение украинскому Укргазбанку, которое позволит ему получить долю акций банка.
Соответствующее решение IFC приняла 11 ноября, говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках соглашения IFC предоставит Укргазбанка кредит на 30 миллионов евро сроком на 5 лет. Погасить кредит можно будет за счет передачи акций Укргазбанка. Общая доля акций, которую может получить Всемирный банк, составит 20%.
Напомним:
Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.
11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.
В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.
Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
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Экономическая правда
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