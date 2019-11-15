IFC утвердила кредитное соглашение с Укргазбанком на 30 миллионов евро

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, утвердила кредитное соглашение украинскому Укргазбанку, которое позволит ему получить долю акций банка.

Соответствующее решение IFC приняла 11 ноября, говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках соглашения IFC предоставит Укргазбанка кредит на 30 миллионов евро сроком на 5 лет. Погасить кредит можно будет за счет передачи акций Укргазбанка. Общая доля акций, которую может получить Всемирный банк, составит 20%.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.