В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - Витренко

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно", - подчеркнул он.

Витренко добавил, что, по расчетам НАК, в случае прекращения транзита, "падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора" вместо прогнозируемого роста на 3,3%.

Напомним:

В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.