Курс валют: евро стоит уже менее 27 гривень
Среда, 13 ноября 2019, 09:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 13 ноября на уровне 24,46 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,94 (на 11 ноября - 27,06 гривни).
Напоминаем:
12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,51 гривни за доллар.
12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.
Экономическая правда
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